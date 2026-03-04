Australia y China Taipéi suben el telón de Clásico Mundial de Béisbol 2026

La espera llegó a su fin. Desde la noche de este miércoles 4 de marzo se canta la voz de "play ball" en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, con el duelo entre las selecciones de Australia y China Taipéi.

Ambas novenas comparten el Grupo C junto a República Checa y Corea del Sur, además del actual campeón y local de esta parcela, Japón. El duelo se disputará en el Tokyo Dome a partir de las 11:00 pm (hora venezolana).

En el caso de Venezuela, su debut será el viernes 6 de marzo frente a Países Bajos. Ese desafío será en el loanDepot Park de Miami, Estados Unidos, desde la 1:00 pm.

Lucha

Con Estados Unidos, Japón, República Dominicana y Venezuela como favoritos, al menos en el papel, un total de 20 selecciones buscarán la corona del prestigioso torneo, que cumple 20 años y va a su sexta edición.

De los llamados candidatos al cetro solo el combinado venezolano no sabe lo que son las mieles del éxito en este certamen. En cambio la escuadra nipona lo ha ganado tres veces, mientras que estadounidenses y dominicanos tienen una corona cada uno.

La mejor actuación de Venezuela fue en 2009 cuando llegó a la etapa de semifinales y allí cayó ante Corea del Sur. Desde entonces no ha pasado de los cuartos de final, razón por la expertos afirman que hay una deuda qué saldar, aunque no la tendrá fácil para regresar a una instancia decisiva.

Grupos

En el Pool A están las representaciones de Panamá, Colombia, Puerto Rico, Canadá y Cuba. El B lo integran México, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y Brasil.

La zona C, como se señaló previamente, está compuesta por China Taipéi, Australia, Japón, Corea del Sur y República Checa; mientras que la D tiene a Venezuela, República Dominicana, Israel, Nicaragua y Países Bajos.

Los primeros dos equipos cada lote clasifican a cuartos de final y allí la distribución de enfrentamientos es: primero del A vs segundo del B; y primero del B vs segundo del A. El puntero del C va contra segundo del D y el líder del D frente al segundo del C.

Posteriormente se jugarán las semifinales y la gran final el 17 de marzo en el loanDepot Park de Miami.

Barcelona/ Javier A. Guaipo