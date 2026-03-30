Aumentó precio del cartón de huevos tras la llegada de la Semana Santa

Como de costumbre cada año, aumentó el precio del cartón de huevos con la llegada de la Semana Santa.

En el mercado municipal de Puerto La Cruz es ofrecido actualmente entre Bs 3.600 y Bs 4.000 en la mayoría de puestos de venta.

En el caso del medio cartón (15 unidades), el costo oscila entre Bs 1.800 y Bs 2.000.

Sólo en algunos sitios se observó que esta presentación era ofrecida en Bs 1.600.

Incremento usual

La vendedora Laura Morales recordó que durante la Semana Mayor es usual que incremente el precio del rubro, debido a que se incrementa su demanda por la realización del tradicional "cuajao" en muchos hogares.

"Los proveedores traen nuevos precios y siempre hay que ajustarse. Algunos los ponen más caro que otros, todo dependen del margen de ganancia que quieran tener", comentó.

Algo que se observó en el recorrido por el mercado porteño fue que varios comerciantes estaban ofreciendo una presentación de cartón pequeño con seis huevos entre 700 y 800 bolívares.

Una vendedora, quien no quiso identificarse, explicó que de esta forma le brindan una opción más económica a los compradores.

"Quizás así haya más salida del producto en Semana Santa, ya que no todo el mundo tiene para comprar un cartón o medio", acotó.

Variación

Hace 15 días el medio cartón de huevos, una de las presentaciones más adquiridas, era comercializado entre Bs 1.000 y Bs 1.050, mientras que la semana pasada su valor ascendió a Bs 1.300.

Este lunes 30 de marzo, como fue mencionado al principio, los 15 huevos costaban entre Bs 1.800 y Bs 2.000 en la mayoría de los puestos de venta del mercado municipal.

"Aumentó bastante el precio, pero uno igual siempre busca la manera de comprarlos porque en Semana Santa se come cuajao. En mi casa prácticamente lo comemos toda la semana", expresó la peluquera María Rodríguez.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez