Aumento de precio del queso sorprendió a compradores del mercado porteño

Ciudadanos que suelen hacer sus compras en el mercado municipal de Puerto La Cruz aún están asimilando cómo el kilo de queso pasó de costar Bs 500, hace tres semanas, a situarse ahora en Bs 1.200.

Y es que para nadie es secreto que en el país los alimentos cambian de precio constantemente desde hace muchos años, pero lo que ocurrió con el queso recientemente es un ajuste que los compradores catalogan como "exorbitante".

Consumidores consultados este lunes 15 de septiembre alertaron que si sigue incrementando el valor del rubro "nadie podrá comprarlo".

"Ya de por sí yo dudo que todo el mundo compre un kilo o incluso medio, porque estamos hablando de que son 600 bolívares. En agosto yo llegué a comprar 300 bolívares de queso duro y era un buen pedazo, hasta más de medio kilo. No entiendo cómo un producto aumenta tanto en tan poco tiempo y nadie pone un freno a eso", opinó el ama de casa Marlene Patiño.

Sin entender

Algo que ha llamado la atención de muchos es que históricamente cuando llega la temporada de lluvias suele bajar el costo del queso, sin embargo, esta vez ha sido todo lo contrario.

"De 500 bolívares me acuerdo que el kilo pasó a Bs 700 y Bs 800, y ahora llegó a Bs 1.200. Uno siempre se emociona cuando empieza a llover porque el queso se pone súper barato, pero este año como que nos quedaremos con las ganas", manifestó la señora Reina Martínez, quien forma parte del personal de limpieza de una empresa en la ciudad porteña.

Al ser consultados sobre esta situación, vendedores del mercado municipal explicaron que el queso ha aumentado notablemente su valor, debido a las inundaciones que se han producido en el estado Apure, lo cual ha perjudicado directamente la producción y comercialización del rubro.

"Desde que se dieron las inundaciones los camiones no han podido pasar, entonces sólo se puede comprar en Guárico y esto es como todo, si hay mucha demanda y poca oferta aumentan los precios a pesar de que ha estado lloviendo. Algunos tienen el kilo en 1.200, pero hay otros como yo que preferimos no ganarle mucho y lo estamos ofreciendo en 1.100 para que tenga más salida", detalló una comerciante del principal expendio de alimentos de la zona norte de Anzoátegui.

Lo más lamentable es que, según las proyecciones de algunos vendedores, el producto seguirá aumentando su valor hasta que no se restituya el paso como de costumbre en el estado Apure.

En el caso de la carne que llegó a costar Bs 2.000 el kilo, ahora se consigue entre Bs 1.600 y Bs 1.700.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez