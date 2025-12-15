Aumentaron precios de hortalizas en mercado porteño tras llegada de la Navidad

Como de costumbre en temporada navideña aumentaron los precios de la mayoría de las hortalizas en el mercado municipal de Puerto La Cruz.

En un recorrido hecho por el recinto y sus adyacencias se corroboró que desde la llegada del mes de diciembre, la cebolla, el pimentón, el ají y la papa sufrieron notables incrementos de sus costos.

Por ejemplo, el kilo de cebolla a finales de noviembre era ofrecido entre 180 y 200 bolívares, mientras que ahora oscila entre Bs 280 y Bs 350.

Los mil gramos de pimentón costaban Bs 200 y ahora varía entre Bs 400 y Bs 500, y la papa se conseguía hasta en 150 bolívares, pero desde que llegó diciembre va desde 280 hasta 380 bolívares, dependiendo del tamaño y el puesto de venta.

Este ajuste de precio también lo sufrió el ají, pues el kilo del rubro era comercializado entre Bs 150 y Bs 200 y ahora se ubica entre 300 y 350 bolívares.

Opiniones

La señora Mariana Guzmán, quien se encontraba en el mercado porteño en horas de la mañana de este lunes, comentó que este tipo de aumentos no le sorprende "porque siempre pasa en Navidad".

"Gracias a Dios pude comprar lo necesario para cocinar y hacer mis guisos, pero realmente no sorprende y más en estos meses donde el dólar ha estado tan loco, hasta el dólar BCV (tasa del Banco Central de Venezuela) aumenta a cada rato, así que es normal que siempre aumenten los precios y más en diciembre", expresó.

Mientras tanto, el ama de casa Laura Millán manifestó que esta semana no compraría pimentón porque le parece que el precio actual es "exagerado".

"Lo he visto hasta en 500 bolívares el kilo, eso es demasiado, cuando hace poco uno compraba el kilo en 200 o 250 bolívares. La cebolla la conseguí en menos de 300 y la papa pequeña también, así que tocará cocinar sólo con eso y un poquito de ají que compré", aseguró.

Casto del tomate

Según indicaron compradores y algunos vendedores consultados, el tomate sí ha mantenido un precio relativamente estable en comparación con el mes de noviembre.

Actualmente los mil gramos oscilan entre 300 y 400 bolívares, sin embargo, algunos carretilleros los ofrecen hasta en Bs 250 (tomates pequeños).

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez