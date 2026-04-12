Astronautas de Artemis II celebran su regreso tras histórico viaje a la luna

Los astronautas de la misión Artemis II ofrecieron sus primeras declaraciones tras regresar sanos y salvos a la Tierra este sábado, en un acto celebrado en el Centro Espacial Johnson de NASA, en Houston. Durante la rueda de prensa, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen compartieron sus emociones tras completar el histórico viaje alrededor de la Luna.

Visiblemente emocionado, Wiseman resaltó la conexión única que se forjó entre los cuatro tripulantes durante la misión. “Estamos unidos para siempre. Nadie aquí abajo va a saber nunca lo que los cuatro hemos pasado. Y ha sido la cosa más especial que pasará jamás en mi vida”, expresó, al tiempo que recordó la perspectiva que tuvieron del planeta: “Hace 24 horas, la Tierra era así de grande en la ventana”.

El comandante también reflexionó sobre el contraste entre la expectativa previa al despegue y la experiencia en el espacio. “Estar a más de 200,000 millas de casa, antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande en la Tierra, y cuando estás ahí fuera solo quieres volver con tu familia y amigos. Es especial ser humano, y es especial estar en el planeta Tierra”, afirmó.

Por su parte, Glover reconoció que aún no asimila completamente lo vivido durante los diez días de misión. “No he procesado lo que hemos pasado”, admitió, antes de agregar: “Quiero agradecer a Dios en público… la gratitud por ver lo que vimos, hacer lo que hicimos, y estar con quien estuve… es demasiado grande para estar simplemente en un cuerpo”.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Koch, quien reflexionó sobre el significado de trabajar en equipo. “Un grupo que está metido en esto todo el tiempo… que está dispuesto a sacrificarse en silencio unos por otros”, describió. La astronauta también compartió una poderosa imagen de su experiencia: “La Tierra era simplemente este bote salvavidas colgando, imperturbable, en el universo… Planeta Tierra, ustedes son una tripulación”.

Finalmente, Hansen cerró las intervenciones con un mensaje dirigido al público sobre la conexión entre la misión y la humanidad. “Les sugeriría que, cuando miren hacia aquí arriba, no nos vean a nosotros. Nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes”, señaló. El evento concluyó con un llamado de Wiseman a continuar impulsando la exploración espacial: “Ustedes van a ir, y nosotros vamos a estar ahí apoyándolos en cada paso del camino”.

EE.UU. / Redacción web