Asoprocave realizará su primera asamblea de 2026 en Carúpano para evaluar la situación del sector

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave), Álvaro López, anunció que este sábado se reunirán en Carúpano, estado Sucre, directores de los 17 estados cultivadores del rubro, para analizar la situación del sector, evaluar los estatutos del gremio y el plan que se presentó a los organismos del Estado a principios de año.

López informó que la asamblea se realizará el 14, la primera de 2026 y contará con la participación de todos los directores de la asociación, para evaluar la agenda de trabajo, la estructura interna y fortalecer la organización en cada región cacaotera.

Recalcó que el Plan Cacao que se entregó a los ministerios del área y que cuenta con ocho ejes transversales será presentado a los delegados y directores. “Consideramos que se trata de un plan para el despegue de la producción del cacao y la prosperidad económica del sector en nuestro país”

Agregó que evaluarán las fases, para determinar cuál es la situación de los productores primarios, exportadores, procesadores, gobierno nacional y todos los que intervienen en la cadena de valor del cacao, para buscar salidas a la crisis que afecta al sector.

Sucre / Yumelys Díaz