Asojubol realizó asamblea para formalizar una serie de peticiones ante la alcaldía

Afiliados de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar (Asojubol), en el estado Anzoátegui, realizaron una asamblea extraordinaria este martes, en la Casa Sindical, ubicada en la avenida Cajigal, para tratar una serie de inquietudes, en pro de mejorar las condiciones del sector.

Según el presidente de la organización, Horacio Aray, durante el encuentro se aprobó de forma unánime solicitarle una reunión a la alcaldesa Sugey Herrera, a fin de realizarle una exposición directa de las peticiones.

Señaló, en primer lugar, que tratarán el pago de impuestos en el cementerio municipal, a la hora de realizar un entierro.

De igual manera, dijo que quieren expresar sus inquietudes sobre la entrega de medicamentos a los agremiados que tienen enfermedades permanentes. Aseguró que el beneficio debería ser mensual y en lo que va de año, lo han entregado una vez.

Ingreso

Por otro lado, comentó que solicitarán que se incremente el monto del bono único especial que se deposita en junio. Quieren que se cancele en $310, en vez de los $270 que, al parecer, han recibido los últimos tres años.

Asimismo, pedirán que eleven el valor de los bonos por concepto de alimentación, transporte y recreación; los cuales aseveró que se ubican en Bs 160, cada uno.

Aray también mencionó que han emitido tres oficios solicitando un bono único especial de 2 mil dólarws por incumplimiento de beneficios laborales, establecidos en las convenciones de trabajo de obreros y empleados.

Barcelona / Elisa Gómez