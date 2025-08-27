Asociación de Sardineros y Alcaldía de Arismendi realizaron labores de arreglo en iglesia de El Morro

La Alcaldía del municipio Arismendi, en Sucre, en colaboración con la Asociación de Sardineros de El Morro, realizaron el embellecimiento de la iglesia San Ramón Nonato, como parte de la programación que se cumplirá en esa población pesquera en honor a su patrono durante este fin de semana.

‎Las labores, coordinadas por el equipo de Desarrollo Urbano de la alcaldía, se enfocaron en renovar tanto la imagen exterior como el interior del templo. Los trabajos incluyeron la pintura completa de la fachada principal, así como de los espacios internos, devolviendo su esplendor original.

‎‎Este esfuerzo conjunto no solo busca mejorar la estética del principal centro religioso de la parroquia, sino también fortalecer los lazos entre la comunidad y las instituciones locales, demostrando el compromiso de ambas partes con la preservación del patrimonio cultural y espiritual de El Morro.

Sucre / Redacción