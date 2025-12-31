Asesinaron a tiros a un joven en la población de El Morro en el municipio Arismendi de Sucre

Un joven fue asesinado a tiros en un sector de El Morro de Puerto Santo, en el municipio Arismendi del estado Sucre.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche de este martes, y el hombre, aún con vida fue localizado por allegados, quienes dieron parte a las autoridades.

La víctima fue identificada como Ernesto José Tenías Robles, de 23 años, y en un video en redes sociales se muestra a un grupo de personas, que lo localizó cerca de donde fue tiroteado, en los alrededores de la empresa Buenaventura, en la vía nacional entre El Morro y Río Caribe.

Presencia

De acuerdo con el parte oficial, el joven era vecino del sector la invasión Marimar, en la parroquia El Morro de Puerto Santo de Arismendi. Se desconocen detalles sobre el móvil y las circunstancias del ataque.

Al parecer, la confirmación de la presencia del cadáver fue hecha por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, que al momento se encontraban de patrullaje por la zona, específicamente frente a la procesadora de alimentos Buenaventura.

El levantamiento del cuerpo y el inicio de las pesquisas fueron realizados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que se hicieron presentes en el sitio.

Sucre / Corresponsalía Carúpano