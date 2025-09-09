Aseguran que ha sido baja la incorporación del personal para el nuevo año escolar en Anzoátegui

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, Maira Marín, aseguró que ha estado baja la incorporación del personal para el nuevo año escolar 2025-2026 que, según el Ministerio del Poder Popular para la Educación, iniciaba este 8 de septiembre de manera administrativa.

"A pesar de que ayer lunes fue de asueto en la entidad, por el decreto del Día de la Virgen del Valle, se incorporaron unos docentes pero la asistencia fue muy baja, ha estado floja esta semana. Fueron convocados de manera oficial por parte del ministerio, violentando nuestro marco jurídico que establece los 60 días de vacaciones, ellos hicieron un llamado arbitrario de incorporación en plena vacaciones", expresó.

Marín recordó que en su momento, el gremio hizo el llamado pertinente de por qué no se debía convocar al personal para esta fecha, aseverando que la ley establece el primer día hábil de la segunda quincena para reintegrarse.

"Sin embargo, a pesar de toda esa controversia que se ha generado, algunos maestros se incorporaron. En El Tigre, las escuelas más grandes tenían dos o tres maestros, en otras no había, sólo el personal obrero a quien también se le está violentando su periodo".

Formación

Marín comentó que los docentes fueron convocados esta semana para una formación que inició con una videoconferencia que, al parecer, en algunos planteles no se cumplió tampoco a cabalidad por fallas en la conexión a internet, por lo que a algunos trabajadores los mandaron a conectar desde sus casas.

"Nosotros ratificamos que el llamado formal a clases tiene que ser el martes 16 de septiembre, como está establecido en nuestro marco jurídico, en nuestra legislación educativa venezolana y que dentro de ese periodo se planifique las actividades. De repente, en lo sucesivo, el personal va a ir incorporándose porque ha habido presión interna para que asistan a las escuelas", enfatizó Marín.

Barcelona / Elisa Gómez