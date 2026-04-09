Aseguran que el turismo internacional en Margarita despega con nuevas rutas aéreas y reactivación de hoteles

La isla de Margarita experimenta un repunte progresivo en la llegada de turistas internacionales, según informó Antonio De Abreu, presidente de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta.

Actualmente, el destino mantiene operaciones aéreas regulares semanales desde Trinidad y Tobago, además de vuelos directos desde Manaos (Brasil) y conexiones desde Boa Vista con escala en Puerto Ordaz.

Para este año 2026, el representante del sector reveló que existen planes avanzados para ampliar las rutas internacionales. Una de las principales proyecciones es el incremento de frecuencias desde Colombia hacia Caracas, con el objetivo de redirigir parte de ese flujo directamente a Porlamar.

Asimismo, se fortalecen los enlaces con Panamá y Madrid, mercados clave para la conectividad europea y regional.

De Abreu explicó que el sector tuístico privado, en conjunto con la cámara, mantiene presencia en las principales ferias internacionales de turismo.

El lider gremial aseguró que este trabajo articulado busca recuperar los mercados históricos de la Perla del Caribe, con especial interés en atraer nuevamente a viajeros de Europa, Canadá y Estados Unidos.

Vuelven a abrir sus puertas

En el ámbito de la infraestructura, los hoteles de alta categoría trabajan en la adecuación de sus instalaciones.

Muchos establecimientos que operaban parcialmente están reformando sus habitaciones para alcanzar 100% de su capacidad operativa.

Al mismo tiempo, diversas posadas que permanecían cerradas han comenzado a reabrir sus puertas, lo que refleja una tendencia positiva en la oferta de alojamiento en la isla de Margarita.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero