Aseguran que 160 mil personas se movilizaron en la Feria de Turismo Anzoátegui 2025

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, presentó este jueves los resultados de la Feria Estadal de Turismo 2025, que se llevó a cabo del 5 al 8 de septiembre entre el Hotel Paradise y el Paseo de la Cruz y el Mar en Puerto La Cruz, con actividades recreativas y de impulso económico.

Desde el Puerto Comercial Eulalia Buroz y acompañado por la Autoridad Única de Turismo en el estado, Doryel Salazar; y el jefe del Gabinete Económico Productivo, Jesús Figuera; Marcano destacó que tuvieron logros positivos con la movilización de 160 mil personas.

"La mejor feria que hemos tenido hasta ahora desde el punto de vista de la calidad y participación, lo que generó un conjunto de condiciones para que desde el sector privado también se produzcan inversiones para el estado", fue parte de lo expresado.

Detalles

Marcano detalló que durante la actividad, se produjeron 79 intenciones de negocios para la comercialización turística del estado, además participaron 350 visitantes profesionales entre agencias de viajes, aerolíneas, cámaras de turismo y hoteles.

De igual manera, la autoridad estadal resaltó que el despliegue de 1.000 efectivos de seguridad permitió el desarrollo de la feria sin ninguna incidencia negativa.

Según Salazar, el evento fue un éxito por el impulso al sector económico beneficiando a empresarios, comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios turísticos.

Es de recordar, que esta feria contó con rueda de negocios, exposiciones, presentaciones musicales y algunas actividades; entre ellas, relacionadas a la celebración a la Virgen del Valle que incluyó una carrera y caminata, misa, paseo por el mar, entre otras cosas.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez