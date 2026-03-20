Asamblea Nacional aprobó decreto de la presidenta encargada que declara el 17 de marzo como Día del Béisbol Venezolano

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de Acuerdo en celebración y júbilo por la histórica consagración de Venezuela como campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El parlamento se vistió de tricolor para honrar la hazaña alcanzada en Miami hace apenas 48 horas.

El presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, manifestó en nombre del pueblo venezolano su profundo agradecimiento a la selección, calificando a cada integrante del equipo como "héroes de la patria".

Rodríguez en su intervención dijo: "El amor que demostraron solo será pagado con el amor que derrama nuestro pueblo en las calles. Ustedes no son solo la gloria deportiva; son nuestros héroes".

La presentación y lectura del documento estuvo a cargo del diputado Hugo Mora, quien detalló el acuerdo.

Puntos del acuerdo:

Felicitar formalmente al equipo y al cuerpo técnico por el título mundial.

Reconocer el desempeño impecable de los lanzadores que sellaron cada victoria.

Declarar esta conquista como un hito de unidad y esperanza nacional.

Respaldar el decreto de la Presidencia de la República para establecer el 17 de marzo como el Día del Béisbol Venezolano.

Publicar el presente acuerdo en Gaceta Oficial.

Mientras tanto, el parlamentario Juan Carlos Alvarado, en representación de la fracción opositora de la Alianza Democrática, subrayó que el triunfo 3-2 ante Estados Unidos trasciende las diferencias políticas.

Asimismo, Alvarado hizo una mención especial a la disciplina de figuras como Maikel García (MVP del torneo) y el lanzador Daniel Palencia, señalándolos como ejemplos del esfuerzo que define al venezolano.

Para finalizar, el diputado Mervin Maldonado enfatizó el valor social de este triunfo, asegurando que no es solo un trofeo, es una herramienta de inspiración para miles de niños en las escuelas de béisbol menor. Seguidamente, recordó el compromiso del Estado venezolano para profundizar el apoyo a las bases deportivas en todo el territorio nacional.

Caracas / El Universal