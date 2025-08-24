domingo
, 24 de agosto de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Arterias viales de La Caraqueña se llenaron de agua, tras paso de Onda Tropical Número 29

agosto 22, 2025
Las calles de La Caraqueña se llenaron de agua, tras el fuerte aguacero / Foto: María Lunar

Vecinos de la calle El Pozo del sector La Caraqueña de Pozuelos, reportaron que el nivel del agua es alto debido al fuerte aguacero registrado este viernes en el municipio Sotillo, por el paso de la Onda Tropical N° 29.

Los habitantes de la comunidad hacen un llamado al nuevo alcalde del municipio, Jesús Marcano Tábata, para solucionar los problemas de drenaje de agua en la zona.

https://www.instagram.com/p/DNqzDn9s52k

A esta hora (3:20 pm) continúa lloviendo en el sector y no cuentan con servicio eléctrico.

Puerto La Cruz / Redacción Web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram