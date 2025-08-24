Arterias viales de La Caraqueña se llenaron de agua, tras paso de Onda Tropical Número 29

Vecinos de la calle El Pozo del sector La Caraqueña de Pozuelos, reportaron que el nivel del agua es alto debido al fuerte aguacero registrado este viernes en el municipio Sotillo, por el paso de la Onda Tropical N° 29.

Los habitantes de la comunidad hacen un llamado al nuevo alcalde del municipio, Jesús Marcano Tábata, para solucionar los problemas de drenaje de agua en la zona.

https://www.instagram.com/p/DNqzDn9s52k

A esta hora (3:20 pm) continúa lloviendo en el sector y no cuentan con servicio eléctrico.

Puerto La Cruz / Redacción Web