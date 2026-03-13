Arismendi está listo para recibir a los visitantes en Semana Santa con el relanzamiento de la marca Río Caribe

Arismendi, en el estado Sucre, se apresta para dar la bienvenida a un número importante de temporadistas que visitarán la zona con motivo de la Semana Santa.

El alcalde de la zona, José Guerra, detalló en rueda de prensa este viernes, que decidieron hacer equipo con la empresa privada, emprendedores y operadores turísticos, para brindar a los visitantes una opción de turismo sostenible, que perdure en el tiempo y satisfaga sus necesidades, con una programación que arranca desde la semana próxima.

Guerra insistió en que la idea central es continuar con el proceso de consolidar la marca Río Caribe, que ya comenzaron a comercializar y que forma parte del rescate de los números y la rentabilidad de la actividad que en algún momento tuvo la región.

“La intención es unificar visiones y estrategias que nos permitan colocar a Arismendi nuevamente en el mapa nacional e internacional, con la fuerza que en un momento determinado tuvo”.

Para lograr esta tarea, destacó que cuentan con una programación variada, que incluye la actividad religiosa, festivales playeros y un dispositivo de seguridad destinado a brindar confianza a los visitantes.

Agregó que comenzaron a trabajar temprano para que quienes los visiten tengan la certeza de que llegan a un municipio en mejores condiciones que en otras épocas.

Dio cuenta de mejoras en los servicios, organización del sector privado, activación del sector comercial y organización en los gobiernos (municipal y el regional).

Oferta

Ofreció cifras importantes como 595 plazas camas disponibles, en hoteles, posadas y cabañas en buenas condiciones; 205 habitaciones y 21 establecimientos en el área.

Resaltó que luego de muchos sinsabores, pueden decir que tienen un territorio en gobernanza y con seguridad.

Puso de relieve la organización y el esfuerzo por lograr una oferta atractiva para los visitantes, para que no sólo se hospeden, se recreen; vayan a playas activas, disfruten de las actividades y que eventualmente, regresen.

Como una innovación, anunció la apertura de la “Bodeguita de Río Caribe”, donde se exhibirán productos autóctonos, como los chocolates que se están produciendo en la zona, licores, flores, chorizos, entre otros, y que son muy apreciados por los turistas.

Como un adicional, se reactivó el tren que recorrerá el centro de la población y la parte patrimonial, como una atractivo para los niños locales y quienes visiten la población.

Sucre / Yumelys Díaz