Aprehendieron en Arismendi a un integrante de la banda delictiva “el gordo” apodado “el mono”

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó sobre la detención de alias “el mono”, integrante del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) “el gordo”, en el sector La Concepción, municipio Arismendi del estado Sucre.

El hombre, identificado como Eduin José Amundaraim Chalo, fue apresado en el curso de la Operación “Cacique Cayaurima” que se llevó a cabo en el sector citado.

Se detalló que en las misiones de patrullaje, escudriñamiento y saturación, empleando unidades URRA de combate mixta, también decomisaron un arma de fuego tipo escopeta calibre 16, un arma de fuego tipo escopeta calibre 12, dos cartuchos calibres 16 y 02 percutados, siete cartuchos calibre 7,62x39 mm, una granada aturdidora y un radio de comunicaciones.

Sucre / Corresponsalía Carúpano