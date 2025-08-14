APMO afirma que convocatoria a elecciones de la junta directiva se realiza bajo estricto apego a estatutos

Álvaro Gallegos, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de El Morro (APMO), afirmó este jueves 14 de agosto que la convocatoria a elecciones de la nueva junta directiva de la organización se realiza bajo "estricto apego" a los estatutos.

Esta aseveración la hizo en respuesta al abogado Luis Castro, quien este miércoles exigió transparencia en este nuevo proceso comicial.

"Cuestiono contundentemente la convocatoria hecha por la actual directiva de APMO, con el objeto de renovar autoridades de ese ente vecinal. La regla de oro de la democracia es la participación y observo que se pretende realizar una elección con el concurso de unos pocos, apartando a un lado al grueso de los vecinos que vivimos en esa comunidad", manifestó Castro.

No obstante, el representante de APMO, Álvaro Gallegos, catalogó esta declaración de "incomprensible" y, a su juicio, tiene como objetivo desinformar y crear una matriz de opinión negativa.

Palabras

"Esta incomprensible declaración es emitida por la misma persona que, en un confuso mensaje de correo, solicitó lo que se interpretó como un pedido de información, siendo respondida inmediatamente, invitándolo a participar y explicando cómo hacerlo. Interpretamos que sus declaraciones buscan desinformar y crear una matriz de opinión negativa sobre las elecciones convocadas. Sorprende, además, que sea precisamente el señor Castro quien exija transparencia y legitimidad, cuando él como miembro principal de la comisión del Pdul (Plan de Desarrollo Urbano Local) del municipio Urbaneja, en dos años no ha emitido ningún documento público sobre los avances de esa comisión en esa materia, teniendo en cuenta que el PDUL que proponga esa comisión regirá el orden urbanístico de todo el municipio incluyendo el Complejo Turístico El Morro", enfatizó.

Gallegos recordó que, ante el vencimiento del período 2022-2025, el 28 de julio del presente año fue convocada una asamblea general de asociados con el propósito de iniciar el proceso de elección de una nueva junta directiva para el período 2025-2028.

Más detalles

Según explicó, este trámite está siendo conducido por la misma Comisión Electoral que rigió los comicios de julio de 2022 y que todo se desarrolla siguiendo el mismo reglamento de hace tres años y con las condiciones de participación y postulación a los cargos.

"La representatividad está garantizada en los estatutos de APMO y la legitimidad la dan los mismos, al establecer condiciones muy claras de participación y representatividad. De un universo de 1778 parcelas, entre las que se cuentan: 561 Villas Unifamiliares en la Aquavilla, 24 Villas Unifamiliares en el Cerro El Morro, 1055 Casas Bote, 6 Hoteles, 6 Marinas, 36 parcelas por desarrollar, todos ellos representados por sus propios dueños; y 90 condominios que de acuerdo a los estatutos de APMO, son representados por el presidente de la Junta de Condominio o quien éste designe. Las postulaciones a los cargos tienen requisitos que están perfectamente establecidos en los estatutos y el directorio se escoge manteniendo una proporción adecuada al tamaño e importancia de cada sector, sin dejar a ningún espacio del urbanismo sin representación", aclaró.

Lechería / Jesús Bermúdez