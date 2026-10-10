Apagones de hasta ocho horas golpean al comercio del centro de Cumaná

La interrupción del servicio eléctrico representa un obstáculo adicional para los comerciantes del centro de Cumaná, donde las jornadas sin energía pueden extenderse entre seis y ocho horas, según los testimonios recogidos entre trabajadores y propietarios de establecimientos.

Los efectos van más allá de la suspensión temporal de las ventas. Para quienes dependen de equipos de refrigeración, hornos o conexión a internet para atender a sus clientes, cada apagón puede traducirse en mercancía comprometida, producción paralizada y dificultades para concretar transacciones.

El comerciante Elías Boubou explicó que las fallas afectan tanto sus operaciones como las de otros negocios de la zona. En su caso, la interrupción del suministro pone en riesgo los productos que conserva en neveras y congeladores, mientras que el uso de una planta eléctrica implica gastos adicionales en combustible.

“Si las ventas están bajas y se va el servicio eléctrico, es peor”, expresó Boubou al describir el impacto de los cortes sobre la actividad comercial.

Producción detenida y pagos limitados

En la panadería La Rosca, las interrupciones coinciden con horas importantes para la elaboración y el horneado de los productos. Su propietario, Ricardo Campos, señaló que la falta de electricidad le impide mantener el ritmo de producción y ocasiona pérdidas cuando los materiales preparados no pueden procesarse a tiempo.

El comerciante también advirtió sobre los riesgos para los alimentos refrigerados, especialmente los productos de charcutería, que pueden perder la cadena de frío durante las interrupciones prolongadas.

Campos afirmó que ha perdido la cuenta de las veces que ha tenido que enfrentar esta situación y aseguró que ya identifica los cortes prolongados con nuevas pérdidas para su negocio.

Las dificultades también alcanzan a los establecimientos que dependen de las comunicaciones digitales. Jhoanna Vargas explicó que, cuando falla la electricidad, disminuye la posibilidad de atender a los clientes que necesitan realizar pagos móviles, debido a la pérdida de conexión a internet y a las interrupciones de las líneas telefónicas.

La comerciante indicó que estas limitaciones repercuten en las ventas y afectan a distintos negocios del centro de la ciudad.

Ante este escenario, los comerciantes solicitaron a los organismos competentes evaluar las consecuencias de las interrupciones eléctricas sobre el sector y considerar medidas que permitan reducir las afectaciones a la actividad económica.

Cumaná / Lino Castañeda