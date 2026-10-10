Vecinos de la zona alta de Andrés Mata deben cargar agua a cuestas para abastecer sus casas

Vecinos de varios caseríos rurales de la zona alta del municipio Andrés Mata, en el estado Sucre, denunciaron las condiciones que deben afrontar a diario para conseguir agua para sus hogares.

Luis Sánchez, habitante de Guaruta, uno de los sectores afectados por la falta de agua, que se ha prolongado durante ocho meses, explicó que los vecinos deben bajar desde sus casas con pimpinas y bañarse a la orilla del camino, en una pequeña toma de agua. Luego, quienes no cuentan con burros, bicicletas o motos deben subir una cuesta empinada para trasladar el líquido hasta sus hogares.

Explicó que, desde hace cerca de un mes, esperan la activación de una pequeña estación de bombeo ubicada en la zona media, donde instalaron una bomba nueva. Sin embargo, aseguró que personal de la Alcaldía de Andrés Mata se llevó parte de la dotación y se comprometió a suministrar un acople, que todavía no han recibido. Además, se necesitan 30 metros de un cable especial para suministrar electricidad al equipo.

La puesta en funcionamiento de la bomba permitirá que el agua llegue a la zona alta y contribuirá a reducir las dificultades que enfrentan los habitantes para abastecer sus casas.

Penurias

Los sectores afectados por la falta de agua son Guaruta, La Naranja, Blanco Lugar, Los Cerritos y Cedeño de los Blancos, donde residen unas 1.500 familias.

No es la primera vez que los habitantes de estas comunidades deben esperar durante un periodo prolongado para contar con el suministro de agua. En 2025, pasaron varios meses con el mismo problema, hasta que se activó la bomba del pozo.

En esta ocasión, la dificultad se presenta con la estación de bombeo. Mientras esperan su puesta en funcionamiento, los afectados se preguntan por qué el problema no se atiende con la urgencia que requiere. “Somos seres humanos”, expresó Sánchez, quien cuestionó que los vecinos deban cargar diariamente pimpinas al hombro para disponer de agua en sus hogares.

Sucre / Yumelys Díaz