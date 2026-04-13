Apagones de cuatro horas o más marcaron la pauta en sectores porteños la semana pasada

Habitantes de Puerto La Cruz reportaron numerosos cortes del servicio eléctrico la semana pasada.

Según la información suministrada por vecinos consultados, los apagones fueron de cuatro horas o más dependiendo del sector.

En comunidades como Bello Monte, Pozuelos y La Caraqueña, no hubo energía al menos dos días de la semana por un lapso de cuatro horas cada uno. Mientras que en Tierra Adentro y El Paraíso, residentes afirman que no tuvieron luz hasta en cuatro oportunidades.

Testimonios

"Yo conté cuatro veces en esta semana que acaba de terminar. Todos los cortes fueron de cuatro horas, pero también tuvimos pequeños bajones de algunos minutos. Por eso en mi casa cada vez que vamos a salir desconectamos todos los equipos, porque no queremos que se nos queme alguno", comentó la señora Margarita Álvarez, quien reside en Tierra Adentro.

En otras zonas como Monte Cristo, los moradores reportaron fallas en el servicio "casi todos los días".

"Aquí se fue de lunes a jueves hasta dos veces al día, mientras que el viernes sólo tuvimos un corte, pero de cuatro horas. Ahora cada vez que hay luz tratamos de poner a cargar los teléfonos para distraernos cuando viene el racionamiento", comentó el joven Pedro Hernández, habitante del sector porteño.

Salidas

Otras personas, como la promotora Nazareth Herrera han optado por salir de sus casas cada vez que hay interrupciones del suministro de energía.

"En El Paraíso se fue la luz casi que interdiario y los cortes fueron de cuatro horas cada uno, algo que desespera. Así que mi esposo y yo hemos optado por salir a pasear cuando es temprano, mientras que los días que se fue la luz de noche nos tocó aguantar calor y las plagas. Queremos que se acabe este racionamiento ya", dijo.

En la comunidad San Miguel Arcángel, ubicada en la zona rural del municipio Sotillo, también hubo varios apagones la semana pasada, según denunciaron vecinos consultados.

"Yo perdí la cuenta de todas las veces que se fue la luz. Hubo dos días que la luz se fue cinco o seis horas y también tuvimos cortes rápidos de algunos minutos. Nosotros no hemos tomado ninguna medida, ni hemos salido de casa, sólo aceptamos la situación y esperamos que llegue la luz en medio del calor", comentó la moradora Marielbis Hernández.

Plan anunciado

A finales del mes de marzo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la implementación de un plan de racionamiento eléctrico por un periodo de 45 días, sin embargo, no especificó cómo se aplicaría.

La Corporación Eléctrica (Corpoelec) tampoco ha informado los días ni la duración de cada interrupción en el servicio, como se hizo en 2019, cuando se estableció una medida similar en el territorio nacional.

Rodríguez sólo precisó el día del anuncio que se aplicarían los cortes de luz, producto de un ciclo intenso de calor y sequía en el país.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez