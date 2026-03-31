Apagón de 16 horas afectó a vecinos de Aragua de Barcelona

Luego de un apagón que se prolongó durante 16 horas, fue restablecido el servicio eléctrico en los sectores ubicados en la zona este de Aragua de Barcelona, capital del municipio Aragua, en la zona centro del estado Anzoátegui.

Así lo reportaron vecinos que residen en San Pedro, Libertad, Avenida José Antonio Anzoátegui, El Vallito, Gladys de Lusinchi, Barrio Sucre y Manga de Coleo, entre otros, que quedaron sin luz desde el domingo 29 de marzo hasta las 4 de la tarde de este lunes 30, sin que hasta el momento la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) haya informado sobre la avería que causó la interrupción del servicio.

Aunque fue restablecida la energía eléctrica en la parte este de la población, los residentes de El Vallito expresaron su preocupación porque desde las 8:30 de la noche del viernes 26 de marzo, no cuentan con luz 220 voltios debido a que se quemó un transformador en el cruce de la calle Principal con la calle 12.

"Desde el viernes no hay luz 220 y la 110 tiene fluctuaciones fuertes. Vivimos nerviosos y con la incomodidad de soportar este calor que no nos deja dormir", expresó un residente, quien prefirió mantener el anonimato.

Los habitantes de Aragua de Barcelona señalaron que están cansados de los apagones, los racionamientos eléctricos de hasta cinco horas y las averías frecuentes de los equipos generando inestabilidad y deficiencias notorias en el servicio.

"Esos transformadores no duran nada porque son repotenciados. Además, cuando se queman, en Corpoelec lo que dicen es que la única manera de cambiarlo es haciendo la solicitud a través de VenApp y que ellos no pueden hacer nada. Ese el cuento de siempre", dijo el ama de casa Marisela González.

Aragua de Barcelona / Danela Luces