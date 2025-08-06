Anzoátegui superó a Marítimo y avanzó a cuartos de final de Copa Venezuela

La noche de este miércoles 6 de agosto el Anzoátegui FC superó 3-2 a Marítimo de La Guaira y avanzó por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Copa Venezuela 2025.

El duelo, disputado en el estadio José Antonio Anzoátegui, ubicado en el Complejo Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona, fue válido por la vuelta de los octavos de final del torneo. Hay que recordar que el choque de ida se jugó la semana pasada en suelo litoralense y quedó 0-0.

La tropa anzoatiguense logró ser contundente en las ocasiones de peligro que generó, sobre todo en el primer tiempo. En la segunda mitad la visita intentó mejorar su propuesta en la búsqueda del empate, pero se encontró con una defensa solvente que protegió el resultado favorable pese a jugar los minutos finales con 10 hombres por la lesión del argentino Tomás Blanco.

Ventaja

Luego de unos minutos iniciales en los que ambos equipos tuvieron acercamientos peligrosos al arco rival, fue Anzoátegui el que inauguró el marcador a través de Jesús Castellano.

La jugada nació desde la banda izquierda con un centro de Anthony Graterol, que fue bajado de pecho por Christian Santos para que el balón le quedara servido a Emerson Ruíz. El disparo del volante se desvió en un defensor pero Castellano aprovechó el rebote y, tras definir con sutileza de derecha, movió las redes.

Esta diferencia duró poco, pues al 19' Jeiser Altamar descontó por la visita. El colombiano Jhoaho Hinestroza ejecutó un tiro libre y su servicio fue rematado de cabeza por el joven guaireño, quien anotó su primera diana como profesional. Vale acotar que la defensa tuvo un desliz en esa jugada y el arquero Moisés Gallo también tuvo responsabilidad al quedarse a mitad de camino ante el centro.

Posteriormente al 35' Anthony Graterol volvió a aparecer, esta vez para sorprender a la defensa oponente. El lateral izquierdo recibió un pase de Carlos Roca y sacó un potente remate de zurda al primer palo del arquero para el 2-1.

Bloque cerrado

En el segundo tiempo Anzoátegui cedió un poco más el protagonismo a Marítimo y estos intentaron buscar el empate, pero chocaron una y otra vez con un bloque defensivo cerrado que no permitió demasiadas llegadas a su arco.

El director técnico Leonardo González le dio ingreso al argentino Tomás Blanco en lugar de Christian Santos y este no tardó en responder. El delantero recibió un balón y fue inteligente para sacar una infracción dentro del área que el árbitro principal decretó penalti. El mismo Blanco se encargó de ejecutarlo con un tiro certero al palo izquierdo del portero para el 3-1 parcial al 71'.

Los litoralenses aumentaron su intensidad buscando reducir la diferencia, lo que lograron al 82' con un remate imparable del colombiano Jhon Escobar. El mismo delantero tuvo una ocasión clara para igualar las acciones con un cabezazo minutos más tarde, pero esta vez Gallo respondió con solidez rechazando el balón.

Vale acotar que luego del 3-2 el argentino Tomás Blanco salió del compromiso por lesión, por lo que Anzoátegui jugó alrededor de 13 minutos (contando los seis agregados) con 10 hombres en cancha pues ya habían gastado todos los cambios. Curiosamente en el primer tiempo Aldry Contreras también salió por molestias físicas y en su lugar ingresó el último fichaje del equipo Yeisson Bossa.

Próxima etapa

Anzoátegui ya reposa en los cuartos de final de la Copa Venezuela 2025 y su rival saldrá del cruce entre UCV FC y Barquisimeto SC.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo