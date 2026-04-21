Anzoátegui se prepara para participar en la Gran Peregrinación Nacional

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, encabezó este lunes una reunión de trabajo con su tren ejecutivo y con los miembros del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la entidad, para evaluar y planificar el abordaje de las actividades a desarrollar en los próximos días.

A través de la cuenta oficial de la gobernación en la red social Instagram se conoció que en el encuentro, los presentes trataron los preparativos para participar en la Gran Peregrinación Nacional "Unidos por una Venezuela Sin Sanciones y en Paz".

En la publicación, Marcano dio a conocer que el próximo martes 28 de abril, Anzoátegui vivirá el peregrinaje liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Se trata de una movilización que convoca a todos los sectores políticos, económicos, sociales, académicos y religiosos de la entidad.

Objetivo

"La peregrinación tiene un sentido espiritual para enaltecer nuestros valores y hacer un llamado a que se eliminen todas las sanciones y el bloqueo contra nuestro país", expresó Marcano.

Se espera que en los próximos días se lleve a cabo una rueda de prensa en Barcelona, para dar a conocer todos los detalles de esta actividad en la entidad.

Barcelona / Elisa Gómez