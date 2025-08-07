Anzoátegui se coronó en los Juegos de la Costa 2025

La segunda edición de los Juegos de la Costa, iniciativa promovida por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), terminó con la selección de la Costa Oriental (Anzoátegui) como flamante campeona.

El equipo comandado técnicamente por Héctor Blanco venció 2-1 a su similar de Península Oriental (Sucre) en la gran final del torneo, que se disputó entre el 3 y el 6 de agosto en el estadio Metropolitano de Cabudare, estado Lara.

Josué Castillo y David Reyes fueron los autores de los goles que le dieron el título a los anzoatiguenses en esta competición, que reunió a los mejores talentos sub 14 de ocho regiones costeras del país. Vale destacar que Anzoátegui terminó invicto con cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Fase de grupos

El equipo de Costa Oriental, que fue ubicado en el Grupo B, arrancó el torneo enfrentando a Costa Centroccidental, cuadro al que venció 1-0 con tanto de Fabián Aguilera.

Un día después midió fuerzas con Barlovento, al que despachó 2-0 con dianas de Ezequiel Reyes y nuevamente Fabián Aguilera. En el cierre de la primera etapa la representación de Anzoátegui aplastó a Litoral Central 5-0 gracias a los dobletes de Jean Franco Ballestero y David Reyes, más un gol de Diego Leal.

Compromiso

Según la FVF, los Juegos de la Costa ratifican su compromiso con el desarrollo deportivo, la integración territorial y la inclusión de nuevas regiones en el ecosistema competitivo nacional.

Además del campeón Costa Oriental y los equipos antes mencionados, también participaron Península Occidental, Sur del Lago y Cordillera de la Costa.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo