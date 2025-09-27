Anzoátegui participó en el Simulacro Nacional de Protección Civil

Este sábado 27 de septiembre, el estado Anzoátegui se unió al Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo, convocado a nivel nacional con el fin de fortalecer las capacidades de respuesta ante desastres naturales o posibles emergencias.

La actividad principal se llevó a cabo en el Parque Andrés Eloy Blanco de Puerto La Cruz y estuvo encabezada por el gobernador Luis Marcano.

El mandatario regional informó que en la entidad se habilitaron 24 puntos de práctica, uno en cada municipio y dos adicionales en Bolívar, Sotillo y Capistrano. En el despliegue participaron más de 600 personas, entre funcionarios de Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional Bolivariana, efectivos de la Fuerza Armada Nacional y representantes de organizaciones comunitarias.

Según Marcano, el ejercicio buscó preparar a la población en estrategias de desalojo y organización hacia zonas seguras, además de poner en práctica la coordinación entre civiles y cuerpos de seguridad.

El gobernador indicó que estas jornadas también se replican en espacios educativos, de salud y de servicios públicos.

Durante el evento, Marcano destacó que estas prácticas se suman a otras realizadas en comunidades y cuarteles, orientadas a reforzar la preparación tanto en escenarios naturales como en contextos de seguridad.

Finalmente, el gobernador subrayó la importancia de la unidad ciudadana en este tipo de ejercicios, señalando que el objetivo principal es preservar la vida y reducir riesgos frente a cualquier situación de emergencia.

Puerto La Cruz / Redacción Web