Anuncian que la 23 peregrinación al Cristo de Jose será el 20 de marzo

La 23 peregrinación al Cristo de Jose, actividad católica que realiza tradicionalmente la Diócesis de Barcelona, ya tiene fecha. Según la cuenta en Instagram del Santuario del Cristo de Jose, la cita será el próximo viernes 20 de marzo.

Se conoció que la actividad, que tendrá como lema este año “Camino de la Cruz a la Pascua de Luz”, comenzará a las 8:00 pm con la concentración, una vez más, a la altura del Cementerio Parque Metropolitano.

Desde allí, como ha sido costumbre, se realizará el recorrido de 33 kilómetros por un tramo de la troncal 9 hasta llegar al Santuario, la madrugada del sábado 21 de marzo.

La peregrinación culminará con la eucaristía, presidida por el Obispo de la Diócesis de Barcelona, Mons. Jorge Aníbal Quintero Chacón, a las 4:00 am aproximadamente.

Las autoridades eclesiásticas han recordado, en varias oportunidades, que esta es una actividad que se puede realizar en familia, con la presencia de niños. La recomendación siempre ha sido asistir con ropa deportiva y la respectiva hidratación, aunque en este último tema también han prestado apoyo con varios puntos a lo largo del recorrido.

Barcelona / Elisa Gómez