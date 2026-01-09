Anuncian fiscalización en comercios de Porlamar ante alza de precios

Tras los hechos ocurridos en Caracas el pasado 3 de enero, en el estado Nueva Esparta se han registrado reclamos por aumentos significativos en los precios de productos de primera necesidad, especialmente alimentos. Porlamar, capital del municipio Mariño, es la zona comercial por excelencia del estado y es que personas de todos los municipios acuden a esta ciudad para surtirse de alimentos.

El alcalde de Mariño, Eneas González confirmó que su administración ha detectado un incremento importante en distintos establecimientos comerciales. Ante esto, se ha establecido contacto con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee), la cual conforma un equipo de trabajo conjunto con la ZODI, la Dirección de Rentas de Mariño y otros organismos para realizar verificaciones in situ de los precios.

González explicó que el alza no es solo consecuencia de los eventos nacionales recientes, sino también del incremento del dólar no oficial, el cual impacta directamente en los costos. "Hay que llegar a un acuerdo con los comerciantes para que el pueblo no sufra las consecuencias de estos actos", afirmó el alcalde durante una tribuna Anti Imperialista realizada en el Teatro de la Alcaldía, con asistencia de trabajadores municipales.

En otro orden, el alcalde destacó los logros en seguridad del municipio, señalando que en diciembre se registraron cero incidencias mortales, un hecho que no ocurría desde hace años. Los métodos aplicados para este resultado, según González, se están reforzando para evitar incidentes y garantizar el acompañamiento de la ciudadanía en el contexto actual.

Finalmente, la autoridad municipal anunció que habrá una movilización permanente en las calles, combinada con el trabajo formal de la alcaldía. El objetivo es garantizar que las actividades normales, como el inicio de clases previsto para el lunes 12 de enero, continúen de manera cotidiana, al tiempo que se mantiene la movilización popular en paralelo.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero