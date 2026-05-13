AN aprobó ampliar a 32 el número de magistrados del TSJ

La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó este martes, por unanimidad, una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que eleva de 20 a 32 el número de magistrados, en medio del proceso de selección de nuevos integrantes del máximo tribunal.

Durante la sesión ordinaria, los diputados establecieron que la Sala Constitucional estará integrada por siete magistrados, mientras que las demás salas —Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social— pasarán a contar con cinco miembros cada una, aumentando su composición actual.

La reforma fue aprobada en segunda discusión, pese a observaciones de la bancada opositora Libertad, que advirtió que el incremento de magistrados no resuelve los problemas estructurales del sistema judicial. El diputado Luis Florido señaló que la principal falla sigue siendo la politización de la justicia.

En contraste, el legislador oficialista Nicolás Maduro Guerra aseguró que la propuesta recibió más de mil manifestaciones de apoyo y sostuvo que permitirá “democratizar” el acceso a la justicia, así como agilizar los procesos en el TSJ.

El texto también modifica el artículo 80 de la ley para que organismos como la Inspectoría General de Tribunales, la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura pasen a depender de la Sala Plena. Asimismo, establece que la Asamblea Nacional designará a las nuevas autoridades en caso de vacantes y procederá al nombramiento de los nuevos magistrados principales y suplentes.

En este contexto, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, instó a la comisión encargada de evaluar a los aspirantes a incorporar estos cambios en el proceso en curso. Desde la oposición, el diputado Stalin González insistió en la necesidad de una reforma más profunda del sistema judicial, especialmente tras recientes cuestionamientos sobre su funcionamiento.

Caracas / Redacción web