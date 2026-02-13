American Airlines pide autorización a EEUU para reanudar vuelos de Miami a Venezuela

American Airlines solicitó este viernes al Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos autorización formal para reanudar los vuelos de Miami a Caracas y Maracaibo, en Venezuela, tras levantarse el veto a las operaciones aéreas entre ambos países, según confirmó la aerolínea a EFE.

El servicio inicial lo proveerá Envoy Air, subsidiaria de American Airlines, según el documento presentado por la empresa aérea al DOT y que compartió con EFE un portavoz de la aerolínea, quien aclaró que aún no hay una fecha estimada del primer vuelo, que llegaría tras casi siete años de interrupciones.

"La aprobación de esta solicitud avanzaría aún más la meta del presidente (Donald) Trump de reabrir el servicio aéreo a Venezuela y servir al interés público al proveer una oportunidad para el negocio, el placer, y el viaje humanitario a la región", indica el texto.

La empresa recordó que la aerolínea ya había expresado su intención el 29 de enero, cuando el presidente Trump adelantó que levantaría el veto que Estados Unidos impuso en 2019 a los vuelos comerciales y de cargo entre ambas naciones.

El documento recordó que American Airlines era la mayor aerolínea estadounidense en operar a Venezuela, donde interrumpió su servicio en 2019 tras volar ahí desde 1987, por lo que en el pasado ya le han autorizado ambas rutas desde Florida, hogar de la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos.

"American, a través de sus vueltos operados por Envoy, espera renovar esa relación y ofrecer a sus clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y crear nuevos negocios y comercio con los Estados Unidos", apuntó en su solicitud.

La compañía aseveró que los vuelos no afrontarán "problemas energéticos o ambientales, y anticipó que no habrá dificultad en obtener combustible para sus servicios de Miami-Caracas y Miami-Maracaibo".

El hecho trasciende horas después del anuncio de Trump sobre una futura visita a Venezuela, de la que aún no ha definido fecha, además de reiterar que reconoce a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la autoridad oficial del país suramericano.

Esto refleja que Washington y Caracas han acercado posiciones desde la intervención militar del pasado 3 de enero, cuando EE.UU. arrestó en Venezuela al presidente Nicolás Maduro para apresarlo en Nueva York, donde enfrenta cargos por presunto narcotráfico.

Miami / EFE