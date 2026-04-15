Alianza Bravo Pueblo juramentó su directiva en el estado Nueva Esparta

El secretario general de Alianza Bravo Pueblo (ABP) en Nueva Esparta, Joscar Narváez, informó sobre la juramentación de la directiva regional del partido, realizada ayer en el estado, que busca sumar voluntades de cara a una transición democrática en Venezuela.

Narváez destacó que la actividad no solo renueva a los líderes regionales, sino que reafirma el compromiso con la libertad y la democracia en todo el país.

La directiva regional quedó integrada por Joscar Narváez, como secretario general; Nelson Marval, secretario de organización; Régulo Fernández, secretario de profesionales y técnicos; Elizabeth Jaspe, secretaria femenina; y Luis Fernández como coordinador de alianza laboral.

Juramentaciones

A partir de la próxima semana iniciarán las juramentaciones de las estructuras municipales en los 11 municipios del estado Nueva Esparta.

"En toda Nueva Esparta nos estamos alistando. Nuestro objetivo es abrir oportunidades a una nueva generación de hombres y mujeres preparados que asuman responsabilidades y contribuyan a la construcción democrática de Venezuela“.

Para Narváez, Alianza Bravo Pueblo busca sumar voluntades para el rescate institucional de Venezuela y se presenta como la voz de los ciudadanos que aspiran al retorno de sus familias y al progreso del país. Recordó que el partido figura entre los principales aliados políticos de la líder opositora, María Corina Machado.

Visión compartida

“Compartimos la visión de esa lucha democrática que nos permita recuperar Venezuela y llevarla por el camino de la prosperidad, libertad y democracia", acotó.

El acto contó con la participación, vía zoom, del líder fundador Antonio Ledezma; el presidente nacional Richard Blanco; la vicepresidenta Rosaura Sanz; el secretario de organización, nacional Héctor Urgelles; el secretario general nacional, Jim Albornoz; el secretario de profesionales y técnicos, Ángel Fuentes; la secretaria femenina nacional, Yusmari Ibarreto; y el secretario de cultura y sindical José Molina.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero