Algunos transportistas aplicaron recargos en sus tarifas por la Semana Santa en Barcelona

Usuarios de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, se quejaron este lunes, que algunos transportistas que hacen vida en la ciudad aplicaron recargos en sus tarifas, amparándose en la temporada de Semana Santa.

"El pasaje es a Bs 120". Era lo que le repetían algunos colectores a los usuarios, al abordar la unidad, especialmente, en las rutas que van desde Barcelona-Puente Real o Barcelona-Puerto La Cruz.

El pasaje urbano en autobús normalmente es a Bs 100. Según la Gaceta Oficial N° 43.335 del 13 de marzo de 2026, se aplicará un recargo del 20% en las tarifas los domingos y días feriados nacionales como lunes y martes de Carnaval, jueves y viernes Santo, 19 de abril, 1° de mayo, 24 de junio, 05 y 24 de julio, 12 de octubre. Así como 24, 25 y 31 de diciembre y el 1° de enero.

También el documento especifica que se aplicará dicho recargo, en los días decretados como festivos o no laborables por el Ejecutivo Nacional, las autoridades regionales y municipales.

"No estamos en feriado por Semana Santa todavía, eso es nada más el jueves y viernes. Los transportistas quieren aprovecharse de que el gobierno decretó toda la Semana Santa como no laborable para el sector público y educación por el ahorro energético, pero eso no es para todo el mundo", expresó Betty Serrano, quien trabaja en un farmacia de la ciudad capital.

Se conoció, por ejemplo, que los transportistas que cubren la ruta Barcelona-Viñedo conservaron el cobro del pasaje en Bs 100, en autobús.

Barcelona / Elisa Gómez