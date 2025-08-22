Algunas calles de Sotillo estuvieron anegadas por causa de la lluvia

Algunas calles del municipio Sotillo del estado Anzoátegui estuvieron anegadas este viernes, debido a la fuerte lluvia que se registró en la tarde, la cual estuvo acompañada de ráfagas de viento.

Una de las arterias viales más afectadas fue la avenida Universidad, donde los vehículos se vieron imposibilitados de circular por algunas horas.

Otra zona afectada fue la Calle Bolívar de Puerto La Cruz, donde algunas motos fueron arrastradas algunos metros por el agua.

Una situación similar se presentó el resto de las calles del casco central porteño, donde los vehículos transitaron de espacio, pues sus conductores tomaron precauciones para evitar que se produjeran accidentes.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez / Javier Guaipo