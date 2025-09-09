Alex Ledezma, un venezolano que hace de la magia un estilo de vida (+Fotos)

Alex Ledezma, reconocido venezolano que hace de la magia un estilo de vida, regresa a su país para presentarse los días 13 y 14 de septiembre, informó su departamento de prensa en un comunicado.

"El mundo de la magia llegará a su máxima exponencia los próximos 13 y 14 de septiembre en las instalaciones de Teatrex El Bosque con una presentación especial realizada por el mago Alex Ledezma, quien regresa a los escenarios con su show 'Una tarde de Magia' en la que presentará una serie de trucos únicos en Venezuela", explicaron los organizadores del evento.

Este espectáculo promete traer una serie de ilusiones que tienen el firme objetivo de sorprender a grandes y chicos en una función que iniciará a las 3:00 pm. Entre los trucos que presenta el mago Alex Ledezma se encuentran el de un oso gigante de peluche salir de una pequeña caja, actos de cartas, desapariciones, levitaciones y mucho más, todo esto mientras el público será el principal ayudante en este espectáculo.

Testimonio

"De niño siempre estaba atraído a la magia y mi hobbie lo fui convirtiéndo en mi actual oficio, perfeccionando este arte hasta lo que soy hoy día. Mi espectáculo lo aplico en grandes ilusiones y magia de salón para todas las edades", expresó Ledezma.

"Mi intención es poder brindarle la mayor alegría a todos los niños en cada una de mis presentaciones, teniendo trucos de magia únicos en Venezuela".

El mago también reveló que este será el primero de una serie de eventos que realizará de aquí hasta finalizar el año, teniendo planeado recorrer todo el país y cerrar el 2025 con un gran show navideño.

Las entradas de este espectáculo ya se encuentran a la venta a través del instagram @magoalexledezma, el (0424) 2926651 y por medio de las taquilla del teatro.

Caracas / Redacción Web