Aldrem Corredor fue el JMV del Round Robin de la temporada 2025-2026

No es exagerado decir que Aldrem Corredor vivió el mejor playoff de su carrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Es más, viendo los números que lo llevaron a ser el Jugador Más Valioso (JMV) del Round Robin Maltín Polar, cuesta creer que su experiencia en estas instancias sea tan limitada.

Mariana Moreno, periodista de la LVBP, informó que el inicialista y bateador zurdo de 30 años de edad sólo había estado dos veces en esta fase de la postemporada de la LVBP. Pero respondió con creces a la confianza que le dio la gerencia de Caribes de Anzoátegui, que lo escogió como refuerzo en el Draft de Adiciones y Sustituciones.

El aporte de Aldrem Corredor para que La Tribu consiguiera el boleto a la Gran Final fue innegable. A pesar de estar en un lineup lleno de bateadores con una sólida ofensiva.

Inteligencia

El toletero, que ganó el Jugador de la Semana y del Mes en la primera fase del campeonato con Leones del Caracas, siguió con la misma línea que había mostrado en la fase regular. Mezcló inteligencia en el plato, dominio de la zona y batazos oportunos. Así, fue considerado el mejor del Round Robin a pesar de que no terminó al frente de ningún departamento ofensivo en esta instancia.

Tomó parte en los 16 juegos de Caribes y en 66 veces al bate. Mostró una línea de bateo de .348/.469/.606 con un OPS de 1.075. Conectó tres cuadrangulares, ocho dobles y totalizó 17 carreras impulsadas, además de 13 boletos recibidos.

Votación

Aldrem Corredor –que sucede a su compañero en Leones Harold Castro como ganadores del premio, también como refuerzo- superó en la votación al relevista dominicano Raffi Vizcaíno. El derecho quisqueyano reforzó a Navegantes del Magallanes y terminó con efectividad de 1.35 y WHIP de 0.52. Actuó en 10 partidos en los que fue llamado al montículo por el mánager Yadier Molina.

El toletero zurdo ganó la distinción al Más Valioso del Round Robin con 46,4% de los votos de la prensa acreditada para cubrir las incidencias de la temporada 2025- 2026.

Raffi Vizcaíno tuvo 25% y el tercer lugar le correspondió al inicialista de las Águilas del Zulia Andrés Chaparro, que conectó siete jonrones y remolcó 16 anotaciones en 15 partidos con los rapaces. Chaparro tuvo un porcentaje de votación de 14,3%.

Caracas / Redacción Web