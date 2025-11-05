Alcaldía del municipio Bolívar inició la reparación de 11 colectores en diferentes sectores 

La Alcaldía del municipio Simón Bolívar inició la reparación de 11 colectores en diferentes sectores del territorio, con el objetivo de optimizar el servicio de aguas servidas.

A través de la cuenta en Instagram informaron que los trabajos comenzaron en la calle Rosales de Barrio Sucre, donde se intervinieron 7 metros de una tubería de 16 pulgadas.

Indicaron que actualmente se está laborando en la fase final de otra tubería en la calle Juncal del sector Portugal Arriba, donde sustituyeron 25 metros de ducto y se realizó el empotramiento respectivo, beneficiando a más de 450 familias.

Se conoció que entre los otros colectores priorizados está el ubicado en la calle 8 y en el sector El Guásimo de Tronconal III, en la calle Portuguesa de Camino Nuevo, en la avenida Raúl Leoni, en la calle Negro Primero de El Espejo I, en la avenida Pedro María Freites, Fundanción Mendoza, en la calle Maturín de Palotal y en Barrio Colombia.

De acuerdo al ente municipal, estos trabajos forman parte del programa permanente de atención urbana.

Barcelona / Elisa Gómez