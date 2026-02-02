lunes
, 02 de febrero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Alcaldía de Lechería homenajeó a los maestros de la ciudad con la entrega de más de 150 reconocimientos

febrero 2, 2026
Los homenajeados recibieron el reconocimiento de las manos del alcalde Manuel Ferreira

En un emotivo acto protocolar celebrado el sábado, 31 de enero, en las instalaciones del Hotel Punta Palma, el alcalde del municipio Urbaneja, Manuel Ferreira, entregó más de 150 reconocimientos a varios docentes de la ciudad, como un homenaje por su invaluable trayectoria y compromiso con la formación de las futuras generaciones.

La ceremonia buscó premiar la constancia de aquellos educadores de la jurisdicción morreña, que han dedicado su vida a las aulas de clases.

En esta oportunidad, fue otorgada la distinción Dignidad Honorífica al maestro Armando Salazar, quien fungió como Orador de Orden, en homenaje a sus 50 años de trayectoria ininterrumpida.

Igualmente, se le rindió homenaje a las maestras: Francisca Salazar, Alicia Rivero y Elsa Villanueva, maestras del programa Abuelos en el Aula, una iniciativa formativa municipal.

“No hay recurso más valioso que el tiempo que un maestro entrega a sus alumnos. Hoy honramos esos años de vida puestos al servicio de nuestro país", afirmó el alcalde Ferreira en su discurso oficial.

Lechería / Redacción web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram