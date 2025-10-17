Alcaldía de Cumaná inició rehabilitación de los 17 cementerios del municipio Sucre

Ante la cercanía del Día de los Fieles Difuntos, el director de Cementerios de Cumaná, José Gregorio Figueroa, informó que los 17 camposantos existentes en el municipio Sucre se encuentran en 90 % de avance en el proceso de rehabilitación de sus espacios.

Las declaraciones las ofreció durante un punto de cuenta con el alcalde Pedro Figueroa, en el cual fueron presentados los avances realizados por la institución en función de la mejora de estos espacios.

Los trabajos incluyen recolección de desechos sólidos, desmalezado, saneamiento, iluminación, seguridad ciudadana, renovación y mejoras en los servicios públicos. Estas labores se ejecutan en conjunto con la Gobernación del estado Sucre.

Detalló que hasta la fecha se han extraído 50 camiones de desechos sólidos de los camposantos, acciones que han sido agradecidas por los familiares de los difuntos.

Proyectos

Informó que se ha iniciado la fase de excavación para las bases de construcción de una capilla velatoria en el Cementerio General de Cumaná, donde posteriormente, se llevará a cabo la restauración de las fosas dañadas y la rehabilitación de los espacios de descanso de los 17.000 difuntos que allí reposan.

Dijo que el Gobierno Municipal, a través de esta institución, se encuentra en conversaciones con el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses para la creación de una morgue, que funcionará como punto de diagnóstico de patologías y causas de muerte en casos de fallecimientos en circunstancias extrañas.

Anunció el director de Cementerios que, próximamente, se iniciarán trabajos para la elaboración de fosas comunes destinadas a aquellos difuntos que carezcan de familiares vivos que puedan reclamar sus restos al momento de la sepultura.

Sucre / Corresponsalía