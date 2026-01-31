Alcaldía de Bermúdez reactivó Plan Vulnerabilidad Cero para atender a niños y adolescentes

La Alcaldía de Bermúdez reactivó el Plan Vulnerabilidad Cero, que tiene como objetivo corregir situaciones como la presencia de niños y adolescentes en la calle, en horas de la noche y la madrugada.

De acuerdo con un comunicado del ente, la protección de niños, niñas y adolescentes es una prioridad ineludible para la gestión municipal, de allí que se esté aplicando el Plan Vulnerabilidad Cero.

Los operativos son realizados por Sistema Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Smpnna), con la finalidad de llevar a cabo una prevención activa y evitar que los jóvenes se encuentren deambulando solos en las calles a altas horas de la noche.

Se llamó la atención de padres, representantes y responsables, porque se trata de una responsabilidad compartida. “Es fundamental que padres, representantes y vecinos colaboren reportando situaciones de riesgo y asegurando el resguardo de los menores en sus hogares”, reseñó el presidente del Smpnna, Leonel Pastrano, quien agregó que se ejecuta una acción institucional, a través de labor del ente.

Caso

Pastrano reseñó el caso de un adolescente que se dedicaba a merodear por la zona de Bello Monte, en un local nocturno y fue retenido hace unos meses, le dieron una charla a él y a sus padres, y ahora el muchacho evita este tipo de conductas.

Resaltó la importancia de la acción de los padres y representantes para que este tipo de actos no se repitan en el caso de los adolescentes.

Sucre / Corresponsalía Carúpano