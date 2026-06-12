viernes
, 12 de junio de 2026
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Alcaldía de Bermúdez inició la recuperación de espacios en el edificio de Fundabermúdez

junio 12, 2026
Las labores iniciarán por el techo, bastante deteriorado / Foto: Cortesía Otto Irazábal

La Alcaldía de Bermúdez, en el estado Sucre, inició este viernes 12 de junio, las labores de recuperación del edificio rental de Fundabermúdez, estructura donde funcionan entes adscritos a los tres niveles de gobierno en el municipio.

El alcalde Julio Rodríguez, anunció que la estructura se rescatará con un plan, que incluye el rescate del techo, con materiales y mano de obra aportada por el Ministerio de Obras Públicas.

Explicó que arrancarán por esa parte, porque en la azotea en mal estado se generan filtraciones que han ido afectando a todo el edificio. “Ya tenemos aquí todo el material para impermeabilizar y comenzar un proceso de mejoras de la parte superior y seguir con reparaciones en las partes interna y externa, ascensores”.

Corresponsabilidad

Llamó a los inquilinos del edificio a tener sentido de corresponsabilidad en el mantenimiento y detalló que pese a ser una zona rental, se dejaron de cobrar los alquileres a las instituciones públicas.

De allí que insistió en la necesidad de que los organismos públicos que ocupan oficinas en el espacio, contribuyan con su mantenimiento. “Vamos a hacer las mejoras para que pueda seguir siendo habitable y aprovechable para nuestro pueblo”.

Sucre / Yumelys Díaz

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