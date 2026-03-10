Alcalde de Santiago de Chile entregará las llaves de la ciudad a María Corina Machado

La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, recibirá este jueves 12 de marzo las llaves de la ciudad de Santiago, un reconocimiento otorgado por el alcalde Mario Desbordes.

La ceremonia está prevista para realizarse después del cambio de mando presidencial en Chile, que tendrá lugar el 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

El Municipio de Santiago nombrará a Machado Visitante Ilustre, destacando su liderazgo internacional y su compromiso con la libertad y la defensa de los derechos humanos.

El acto de entrega se realizará tras la tradicional misa de la Oración por Chile, jornada en la que se prevén cortes de tránsito en los alrededores de La Moneda y la Catedral Metropolitana.

Además del reconocimiento oficial, Machado convocó a un encuentro con ciudadanos venezolanos residentes en la región Metropolitana. La actividad se llevará a cabo a las 17:00 horas, en el Paseo Bulnes con Parque Almagro, en pleno centro de Santiago.

Santiago de Chile / Monitoreamos