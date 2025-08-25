Alcalde de Bermúdez señaló que están "activos y movilizados por la soberanía"

Durante un acto realizado en la plaza Bolívar de Carúpano, en el estado Sucre, el alcalde de la localidad, Julio Rodríguez, dio inicio al proceso de alistamiento militar, para lo cual pidió a los jóvenes que se sumen voluntariamente al proceso.

Al referirse a la situación actual del país, dijo que la acción no es un acto particular de un sector o de una institución, sino un acto patriota. "Es un acto de defensa de la soberanía, ante aquellos que quieren venir a decirnos cómo se construye una democracia y cómo se reivindica a un pueblo".

Al aludir las acciones del gobierno norteamericano contra Venezuela, dijo que se atreven a poner destructores en el Caribe, pero internamente su juventud está sumergida en la droga y las calles minadas de píldoras.

Agregó que no es un secreto que el verdadero objetivo son las riquezas del país, pero están dispuestos a ponerse al frente de la defensa de la soberanía.

Agregó que cada vez que el presidente haga la solicitud estarán en la calle, "preparados y movilizados, no para llamar a la guerra sino para defendernos de cualquier amenaza como la que en estos momentos se ha estado presentando?".

Abierto

Deploró que haya venezolanos que se fueron del país y desde fuera piden una invasión, una acción que calificó como "lo peor, es como no querer a la madre".

Dijo que por la independencia se derramó mucha sangre y no están dispuestos a entregarla sin luchar.

Señaló que aunque el plan de alistamiento se desplegó durante el fin de semana, quedaría abierto para quienes sumarse voluntariamente a las filas de la milicia.

Sucre / Corresponsalía Carúpano