Alcadesa de Barcelona confirma 12 afectados por explosión en Tronconal

La alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Sugey Herrera, informó que 12 personas resultaron afectadas por la explosión de una casa en la calle 3 del sector Tronconal V de Barcelona.

Según dijo la mandataria local en su cuenta de Instagram, el ayuntamiento capitalino junto a los cuerpos de seguridad se encuentran atendiendo la situación.

Palabras

"Brindaremos el apoyo necesario a las 12 personas afectadas que ya están siendo atendidas en centros de salud", indicó Herrera en la publicación, la cual acompañó de un video que muestra cómo quedó la vivienda tras el lamentable suceso.

Cabe mencionar que, se presume, el accidente fue producto de una fuga de gas. Las investigaciones están en curso.

Barcelona / Redacción Web