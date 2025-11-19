ALBA celebra victoria del pueblo ecuatoriano ante quienes "intentan socavar su soberanía"

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) celebró la que calificó como una "gran victoria" del pueblo ecuatoriano en el referéndum impulsado por el presidente de ese país, Daniel Noboa, en el que se impuso el 'No' en sus cuatro preguntas, entre ellas la relacionada con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras.

"La Alianza aplaude esta expresión de voluntad nacional que se mantiene firme ante quienes intentan socavar su soberanía y condicionar su destino. ¡Que viva el bravo pueblo ecuatoriano!", señaló la Alba en un comunicado difundido en Caracas.

Este grupo -integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, este último país suspendido, indicó que "esta victoria es el renacer patriótico que evoca las grandes horas del proyecto nuestroamericano" y demuestra "la vigencia y fuerza histórica del propósito de unión e independencia de la Patria Grande".

Además, destacó que el pueblo ecuatoriano "de manera contundente reafirmó su compromiso con la soberanía nacional, la autodeterminación y el derecho irrenunciable a decidir su propio destino".

Otra voz

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior, Diosdado Cabello, celebró el revés del Ejecutivo ecuatoriano y aseguró que "mientras menos" presencia haya en la región del "imperialismo norteamericano", en referencia a Estados Unidos, los "pueblos serán más libres y más sanos".

Mientras que el mismo domingo el Gobierno de Venezuela celebró la derrota de Noboa en el referéndum y la consideró una "gran victoria de la dignidad" ecuatoriana.

"Desde la tierra de Simón Bolívar, enviamos un abrazo profundo y felicitamos al pueblo ecuatoriano, heredero de la gran patriota y revolucionaria Manuelita Sáenz y del general Eloy Alfaro", escribió el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, en su canal de Telegram.

El canciller dijo que el pueblo ecuatoriano "se levantó mayoritariamente para decir 'no' a las políticas entreguistas impulsadas" por el que tachó como "un Gobierno corrupto y vinculado al narcotráfico".

