Al menos 20 muertos y más de 500 heridos en un terremoto de magnitud 6,3 en Afganistán

El Gobierno de facto talibán elevó a más de 20 los muertos y a 530 los heridos por el fuerte terremoto de magnitud 6,3 que sacudió la madrugada de este lunes el norte de Afganistán, informaron fuentes oficiales.



«Según la información recibida hasta el momento, 534 personas han resultado heridas y más de 20 han perdido la vida como consecuencia del terremoto de anoche en las provincias de Balkh y Samangan», declaró el portavoz del Ministerio de Salud Pública del régimen talibán, Sharafat Zaman, en un comunicado emitido este lunes.

El sismo se registró a la 1:00 de la madrugada, hora local (20:30 GMT del domingo), con su epicentro a 22 kilómetros de la ciudad de Khulm, en la provincia de Balkh, y a una profundidad de 28 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Provincias afectadas por el terremoto

El terremoto se sintió con fuerza en Kabul, y en varias provincias del norte y noreste del país, incluidas Balkh, Samangan, Kunduz, Takhar y Bamiyan.

Las autoridades talibanes indicaron que los equipos de rescate están evaluando los daños en las zonas remotas, y advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que se restablezcan las comunicaciones.

El vicesecretario de prensa del Gobierno, Hamdullah Fitrat, anunció que se han difundido los números de contacto de los cuerpos militares para emergencias.

Afganistán está situado sobre una zona de colisión de las placas tectónicas india y euroasiática. La fragilidad de las infraestructuras y las construcciones de adobe en las zonas rurales multiplican la letalidad de los terremotos.

Kabul / EFE