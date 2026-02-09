Al menos 12 anzoatiguenses aún están detenidos por razones políticas (+Fotos)

A pesar de que, según cifras aportadas por el Foro Penal, desde el 8 de enero hasta el 9 de febrero se han producido 426 excarcelaciones de presos políticos en el país (cifra actualizada hasta las 10:00 am), al menos 12 anzoatiguenses permanecen privados de libertad por razones políticas.

De acuerdo con la información aportada por representantes del Foro Penal en Anzoátegui, voceros de partidos y familiares de los afectados, los que aún están detenidos son José Barrientos (coordinador de Vente en el municipio Independencia), Marifel Guzmán (periodista que laboraba en departamento adjunto de la gobernación), y 10 jóvenes apresados en el sector La Aduana de Barcelona: Dixon Romero (18 años), Maikel Rondón (19), Gabriel Ruiz (20), Jesús Sifontes (18), Nelson Rendon (24), Jesús Ramírez (18), Jondervi Reyes (21), Josué García (20), Renier Amaya (18) y Yulfran Coropo (19).

Parientes de los jóvenes liberados mostraron supuestas boletas de excarcelación donde se ven las medidas cautelares

Barrientos se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Yare II, ubicado en el estado Miranda, mientras que la comunicadora social está en la sede de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui), en el crucero de Lechería.

En el caso de los jóvenes de La Aduana, se conoció que ocho permanecen en el Centro de Detención Preventivo de la Policía Municipal de Bolívar (Polibolívar), situado en el sector Las Casitas de Barcelona, y los otros dos en la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cerca de la Base Aérea.

Excarcelados

Los registros indican que entre principios de enero hasta el 9 de febrero, al menos 21 anzoatiguenses que estuvieron privados de libertad por razones políticas recibieron sus boletas de excarcelación.

En la lista figuran el coordinador organizativo de Vente en Barcelona, Ulises Martínez; el coordinador del partido en la parroquia San Cristóbal, Ismael Ortiz; el coordinador de la tolda en la parroquia El Carmen, Orangel Tabares; el activista Santiago Rigual, el abogado y dirigente político, Carlos Gamboa; y el profesor y exjefe de campaña del Comando Por Venezuela en El Tigre, Renny Rodríguez.

Los cuatro primeros fueron excarcelados el pasado domingo 1ero de febrero, Gamboa tres días después y Rodríguez el viernes 6/2.

Los otros liberados son los 15 adolescentes del sector La Aduana que fueron detenidos, junto a los 10 que aún están bajo custodia policial, en el canal de Alivio de la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona, mientras jugaban Carnaval.

Este arresto fue efectuado el 5 de enero por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Polibolívar, quienes al parecer recibieron una llamada anónima de un habitante, quien aseguró que en la zona se estaban registrando supuestos "actos terroristas".

Según los familiares, a los menores de edad no se les permitió defensa privada y quedaron privados de libertad por los delitos calificados como incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir.

El 13 de enero los adolescentes fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares.

De acuerdo con las supuestas boletas de excarcelación mostrada por familiares de los detenidos, el Tribunal decretó "el sobreseimiento definitivo de la presente causa por los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir", pero "se decretó medida cautelar de presentación cada 30 días y prohibición de salida, sin autorización, del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial de la que fije el tribunal por la presunta comisión del delito incitación al odio".

Trascendió que la medida de libertad condicional de los adolescentes fue otorgada por la Juez de control N° 1 con competencia en adolescentes, Indira Ortiz.

Casos de los detenidos

En lo que respecta a los anzoatiguenses aún detenidos, es importante recordar que José Barrientos, coordinador de Vente en el municipio Independencia, fue detenido el 5 de noviembre de 2025.

En principio estuvo recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Tigre, pero el 22 de noviembre fue trasladado al Centro Penitenciario Yare II, en Miranda.

El pasado 30 de enero del año en curso, Vente Venezuela denunció que el dirigente ingresó al centro de reclusión con complicaciones de salud, las cuales se han agravado durante su estadía en el lugar.

Señalaron que Barrientos es paciente renal y ahora ha empezado a sufrir de hipertensión y al parecer tiene un hombro fracturado.

"Su vida está en constante deterioro. Exigimos libertad para José Barrientos y todos los presos políticos", publicó la organización en la red social X, el 30/1.

Mientras que la periodista Marifel Guzmán fue detenida y presentada ante el Tribunal 1 de Control de Anzoátegui el 10 de febrero de 2025.

Ese mismo día la imputaron y le decretaron privativa de libertad por la presunta comisión del delito de promoción o incitación al odio.

Guzmán recibió una condena a 10 años de prisión, no obstante, a través de una carta, la joven explicó a su familia que recibió un beneficio que le permitió reducir el lapso a seis años y cuatro meses.

La detención de la comunicadora se realizó en su casa ubicada en el sector Boyacá II, en Barcelona, cuando funcionarios de Polianzoátegui se la llevaron con el pretexto de acompañarlos a llevar insumos al hospital Razetti.

“El día que se la llevaron le pregunté a los funcionarios si la podía acompañar y me dijeron que no, que la iban a traer a las 9:00 de la noche, pero no fue así”, manifestó la madre de 69 años, recientemente.

Trascendió que su detención se produjo debido a una denuncia que hizo en redes sociales sobre un despido que consideró injustificado. Guzmán laboró en el departamento de Cultura de la gobernación de Anzoátegui desde el 1ero de marzo de 2024 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, pues su contrato no fue renovado.

“Mi hija me escribió que ya no quería vivir más. Desde entonces yo no he podido dormir bien”, comentó la madre de la periodista la semana pasada.

¿Y los jóvenes?

A los 10 jóvenes de La Aduana, que fueron detenidos junto a los 15 menores de edad que ya liberaron, mientras jugaban Carnaval en el canal de Alivio de la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona, también los señalaron de traición a la patria y asociación para delinquir, afirmaron sus familiares a mediados de enero.

Incluso, aseguraron que algunos parientes y amigos de los arrestados supuestamente cuentan con grabaciones de los comercios cercanos al hecho, donde se observa al grupo de jóvenes jugando carnaval con bombas de agua, y luego corren apenas llegaron los funcionarios policiales.

Familiares compartieron documentos donde se muestran los delitos imputados a los jóvenes en La Aduana

A pesar de que se han producido varias excarcelaciones en el país en los últimos días, se desconoce si estos 12 anzoatiguenses también serán liberados en los próximos días.

Clandestinidad

Vale resaltar que en los últimos días también han salido de la clandestinidad varios dirigentes de Vente Venezuela en Anzoátegui.

Entre esos figuran Rául Gómez, coordinador municipal del partido en Sotillo y Pedro Galvis, coordinador en el municipio Urbaneja y miembro de la estructura regional de la tolda.

"Estoy bien después de pasar 15 meses en la clandestinidad. La dirección ejecutiva de Vente del estado en general estuvo en resguardo, se mantuvo la dinámica de las reuniones semanales para los equipos por Zoom", comentó Galvis a El Tiempo.

Agregó que aún cuando no están en la lista reciente de presos políticos excarcelados, no se puede olvidar que los dirigentes del partido en la entidad, Julio Itriago (Anaco), Tito Mata (Simón Rodríguez) y Pedro Guzmán (Libertad) también pasaron por ese proceso de detención y posterior liberación.

La semana pasada, dirigentes políticos y ciudadanos se concentraron en Lechería para exigir la liberación de todos los presos políticos.

Puerto La Cruz / Redacción Web