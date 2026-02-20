Airbus aumentó un 23 % su beneficio hasta ganar la cifra récord de 5.221 millones

Airbus tuvo el pasado año unos beneficios récord de 5.221 millones de euros, un 23 % más que en 2024, en un ejercicio marcado por un aumento de las entregas de aviones civiles pese a las dificultades con ciertos proveedores, pero también por la evolución positiva del negocio de helicópteros.

El resultado bruto operativo (ebit) también alcanzó niveles récord, con un incremento del 15 % hasta 6.082 millones, y en términos ajustados (sin elementos excepcionales) del 33 %, hasta 7.128 millones, mientras la facturación subió un 6 %, hasta 73.420 millones, anunció el grupo europeo en un comunicado.

Las cuentas de la empresa se han visto afectadas negativamente por varios elementos, como un ajuste de 624 millones que la empresa tuvo que anotarse básicamente por los efectos de la depreciación del dólar frente al euro y por las consecuencias de retrasos en las entregas de aparatos.

Provisiones

También pesaron otras provisiones menores, como una de 188 millones por la integración de los activos de Spirit, otra de 105 millones por el plan de adaptación de la fuerza de trabajo de la división de defensa y espacio u otra de 73 millones por el programa de transporte militar A400M que se ensambla en Sevilla.

Precisamente sobre el A400M, Airbus consiguió a finales de año el compromiso de España y Francia para fijar lo plazos de entregas de siete aviones suplementarios (4 para Francia, 3 para España) lo que debe garantizar el funcionamiento de la cadena de ensamblaje en Sevilla hasta 2030.

Aún así, la empresa reconoció que ante la incertidumbre sobre nuevos pedidos (no hubo ninguno en 2025) sigue examinando el impacto sobre las actividades de fabricación de este programa.

Análisis

Si se examinan los resultados por división, la de aviones comerciales, que es con mucha diferencia la mayor, vio recortado su ebit en un 11 % a 4.555 millones, debido en parte a la depreciación del dólar pero también por los problemas de entrega a tiempo de piezas de algunos proveedores (en particular fabricantes de motores).

También por el impacto en la primera parte del año de los aranceles que decidió aplicar el presidente estadounidense, Donald Trump, hasta que se llegó a un compromiso para que quedara exento el sector aeronáutico, y por los problemas con algunos proveedores (sobre todo de motores) que fueron los que generaron los retrasos en las entregas.

La división de helicópteros mejoró su ebit en un 17 %, hasta 953 millones, y la de defensa y espacio, que había tenido que encajar en 2024 una provisión de 1.300 millones, salió de números rojos y obtuvo 639 millones positivos.

El pasado año, Airbus registró un récord de encargos por valor de 123.261 millones en todas sus divisiones es decir un volumen netamente superior al del volumen de negocios.

Paradójicamente, la cartera de pedidos al finalizar 2025, de 618.824 millones, era un 2 % en valor inferior a la que la compañía tenía un año antes, debido a la depreciación del dólar.

Cuentas

Al presentar las cuentas en el comunicado, el consejero delegado, Guillaume Faury, destaca los "resultados financieros récord" y apunta que para este año la empresa espera seguir aumentando aún más la entrega de aviones comerciales, para pasar de 793 en 2025 a unos 870, y el ebit ajustado hasta alrededor de 7.500 millones.

No obstante, la aceleración de la cadencia de producción de cara al futuro, que es uno de los grandes desafíos de Airbus en los últimos años, ha sido revisada por la empresa.

Si hasta ahora confiaba en subir a 12 aviones al mes en 2027 de sus A220, los modelos más pequeños, ahora su meta es llegar a 13 pero en 2028.

Y sobre todo, para su avión estrella A320, ante la imposibilidad de su proveedor Pratt & Whithney de cumplir con el número de reactores que le había pedido, ha disminuido la meta de las 75 unidades al mes en 2027 a una horquilla de entre 70 y 75 al mes "a finales de 2027" para estabilizar más tarde la cifra de 75.

Lo que no cambian son los cinco A330 mensuales que espera en 2029 ni los 12 del A350 para 2028.

