Águilas derrotó a Bravos y logró cuarto éxito en la etapa semifinal

Las Águilas del Zulia lograron su cuarta victoria del “todos contra todos”de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) al superar este lunes 12 de enero a los Bravos de Margarita en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo con pizarra de 6 carreras por 4.

Según una nota del departamento de prensa de Zulia, los rapaces marcaron sus seis anotaciones entre los episodios cuatro, cinco y seis, fabricando par de rayitas en cada uno de ellos.

En el cierre de la cuarta, y después de 2 outs, Luis Castro abrió la cuenta para los occidentales con su segundo cuadrangular de la postemporada, al desaparecerla por el jardín izquierdo con Simón Muzziotti en la segunda base, quien se instaló allí con doblete. Ambas conexiones fueron ante los envíos del abridor insular, Melvi Acosta.

“Nunca le había dado jonrón a los Bravos. En ese turno hice el ajuste porque Melvi Acosta es un buen pitcher, lo conozco, y sé que le gusta atacar la zona. Traté de ajustar para hacer daño”, explicó Castro luego del juego.

Fletadas

El utility llegó a 5 fletadas en la semifinal en dos compromisos disputados. “Traté de hacer lo mejor posible hoy. (Estoy) aprovechando las oportunidades que se me dan. Salí lo más agresivo que pude y logré ayudar al equipo a ganar”, agregó.

Zulia tomó ventaja de 4×0 en el final del quinto al sonar sencillos remolcadores de Andrés Chaparro y Simón Muzziotti, que engomaron a José Herrera y Alí Castillo, respectivamente.

Los insulares descontaron con dos en el comienzo del sexto tramo, gracias a las empujadas de Alexi Amarista, con triple, y un sencillo de Wilson García.

No obstante, en la baja de la misma entrada los alados pusieron la pizarra 6×2, cuando Luis Castro abrió con hit, se robó segunda y tercera base, para luego anotar con doble de José Herrera, quien posteriormente llegó a la goma con infield hit de Alí Castillo.

Margarita se acercó

Los de Margarita se acercaron de nuevo al comienzo del séptimo, cuando José Martínez abrió con doble y fue seguido por triple de Breyvic Valera. Luego Valera anotó con elevado de sacrificio de Gorkys Hernández al jardín central, pero la intervención de Francisco Carrillo puso fin al ataque visitante y mantuvo el juego 6×4.

“Lo de hoy fue algo que preparamos en el bullpen. El plan que íbamos a ejecutar se nos dio”, soltó el derecho que trabajó un inning y un tercio desde la lomita, recibiendo un hit y otorgando un boleto.

Carrillo, formó parte de un grupo de 8 serpentineros utilizados por el mánager Lipso Nava, que fue encabezado por el debutante Carlos Contreras. El dominicano completó tres actos en los que permitió un imparable, con dos boletos y dos ponches propinados. Realizó 44 envíos.

Ganador del juego

El zurdo Emilio Márquez se apuntó el triunfo, al sacar el cuarto episodio en blanco con un boleto y dos abanicados. Mientras que el ganador del premio al “Cerrador del Año”, Silvino Bracho, aseguró su segundo rescate del Round Robin.

Con la victoria, los zulianos se acercan a medio juego de Cardenales en el primer lugar, al dejar marca de cuatro juegos ganados por dos perdidos, igualados en el segundo puesto con Caribes de Anzoátegui.

Este martes, en lo que será el cierre de su primera estadía en casa esta postemporada, los rapaces finalizaran la serie particular contra los Bravos, Delvis Alegre y Abdiel Saldaña será los abridores en el cuarto compromiso entre ambas novenas.

Maracaibo / Redacción Web