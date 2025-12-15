Águilas del Zulia remontó para dejar en el terreno a Navegantes del Magallanes

Las Águilas del Zulia le pusieron un toque emotivo al final de la novena semana de la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), luego de dejar en el terreno a los Navegantes del Magallanes con pizarra de 4 carreras por 3 en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, informó Rafael Petit, jefe de prensa de las aves.

Fue la segunda vez en la campaña que los rapaces terminaron la partida con los turcos en el campo, pero en esta ocasión el protagonista fue Aeverson Arteaga, que entró al juego como corredor emergente en el cierre del octavo y después de actuar por primera vez en su carrera como outfielder, le saco un boleto a Felipe Rivero que permitió a Andrés Chaparro anotar la del gane.

«Siempre hay que estar atentos para entrar en cualquier situación y hoy me tocó defender el jardín izquierdo, posición que no había jugado en el béisbol profesional y luego ser paciente en el turno ante el descontrol del lanzador de ellos», dijo al circuito radial del equipo Aeverson Arteaga.

Detalles del juego

Lo que en principio fue un duelo de abridores llevado hasta el quinto episodio por el abridor rapaz Henry Centeno y su rival Junior Guerra, terminó siendo un compromiso en el que los zulianos vinieron de atrás.

La visita tomó ventaja en la alta de la quinta, con anotada de Rougned Odor luego de un error en tiro de Ali Castillo al intentar completar un doble play. Águilas respondió en la parte baja de esa entrada, con elevado de sacrificio de Andrés Chaparro que impulsó a Jaison Chourio.

Magallanes se puso al frente nuevamente anotando una en el sexto capitulo, ante Eybersson Polanco, quien relevó a Henry Centeno después de trabajar por espacio de 4 innings y un tercio, recibiendo tres hits con una carrera sucia, otorgar un boleto y abanicar un contrario.

Águilas volteó la pizarra en el séptimo, al sacar provecho del descontrol de los relevistas turcos, así como de un error de su receptor Eliezer Alfonzo Jr, luego de un wild pitch con el que anotaron Ali Castillo y Osleivis Basabe.

Más acciones

En el octavo, el dominicano Ronaldo Alesandro no pudo mantener la mínima diferencia, luego de conceder doble de Tucupita Marcano y sencillo de Luis Sardiñas, de manera consecutiva.

La victoria se la llevó Silvino Bracho, luego de retirar por la vía rápida el noveno de los visitantes, antes de que Arteaga tomara el boleto ganador, después de dos outs. “Es bien importante ganar, porque estamos en la pelea por la clasificación. Necesitábamos este resultado luego de dos derrotas en fila”, destacó el nativo de Chirgua.

Con el triunfo, los zulianos culminaron la novena semana con dos triunfos y dos derrotas, al dividir las series en casa contra Leones y Navegantes.

«Este es un juego que levanta el espíritu. Las cosas no se están dando como quisiéramos, nos está costando dar el batazo con corredores en posición anotadora, además no tenemos todas las piezas en condiciones, hay varios jugadores jugando lastimados», acotó el mánager Lipso Nava.

Águilas deja marca de 24 triunfos por 23 derrotas ocupando el cuarto lugar a 2.5 juegos de los líderes, Bravos de Margarita. Este lunes los rapaces terminarán su serie particular ante los navieros en Valencia, en el comienzo de la décima semana de la LVBP. El zurdo Juan Diaz abrirá por los occidentales en duelo monticular ante su compatriota Luis Moreno, quien lanzará por los carabobeños.

Maracaibo / Redacción Web