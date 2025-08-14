Afectados de cataratas de la zona de Paria piden un operativo de intervenciones de la vista

Unos 100 afectados por cataratas de la zona de Paria, en el estado Sucre, realizaron una asamblea y proceso de registro en el portal de la iglesia Santa Catalina de Carúpano, para iniciar un proceso formal de solicitud a las autoridades locales y regionales, así como a las de salud, para que se realice un operativo de operaciones de la vista.

Pilar Hernández, uno de los enfermos y activista para que se atienda a estos pacientes, dijo que en la convocatoria había unos 100 pacientes, pero el problema afecta a unos 800 parianos, que han visto cómo disminuyen sus capacidades visuales debido a esta afección.

Explicó que llevan unos tres años a la espera de respuesta, lucha que iniciaron en el gobierno de Gilberto Pinto, pero que no tuvo una respuesta efectiva.

“Hemos ido a muchas partes y nos dicen que sigamos esperando, que hay que esperar. Y no podemos seguir en eso, porque nos estamos quedando ciegos”.

Emplazó a los alcaldes parianos y también a la gobernadora Joanna Carrillo, a atender a una población que cada día pierde un poco más la visión, y unir esfuerzos para que se dé la jornada de intervenciones en la zona de Paria.

José Agustín Méndez, del municipio Benítez, dijo que su esposa y él tienen el problema, por lo que aspira que la voz de “los ciegos” sea escuchada y tomen en cuenta la petición de hacer un operativo a corto plazo.

Explicó que han recorrido varios estados orientales buscando una oportunidad para operar a la señora, que está peor, pero no la han encontrado.

Dijo que los alcaldes deben hacer mancomunidad para atender a estas personas, porque se trata de un problema social que abarca a muchas personas.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano