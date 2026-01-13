Adolescentes detenidos en Barcelona fueron puestos en libertad

La madrugada de este 13 de enero, los 15 adolescentes que fueron detenidos en el sector La Aduana de Barcelona, fueron puestos en libertad, según relataron sus familiares.

Se conoció que la noche del lunes (12/1) los parientes de los menores de edad recibieron, por separado, llamadas de los tribunales donde les pedían que se apersonaran. Se comunicaron entre ellos y al llegar al lugar recibieron la noticia.

Las liberaciones empezaron a las 12:20 am. Los muchachos fueron recibidos por sus vecinos con algarabía y música, pues consideraron que nunca debieron ir a prisión.

Familiares aún se mantienen atentos a la condiciones de la liberación, pues no se lo dejaron en claro.

En el procedimiento también fueron aprehendidos ocho hombres adultos, quienes aún se encuentran privados de libertad.

Recuento

Pasadas las 5:00 de la tarde de este 5 de enero, 15 adolescentes fueron arrestados mientras jugaban carnaval en los alrededores del canal de alivio en Barcelona. Así lo informaron vecinos y familiares de los aprehendidos.

El arresto fue efectuado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y Polibolívar, quienes supuestamente atendieron a una llamada anónima de un lugareño, quien aseguró que en la zona se registraban, en ese momento, supuestos “actos terroristas”.

Familiares contaron que a los jóvenes no se les permitió la defensa privada y quedaron privados de libertad por los delitos calificados como incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir.

Barcelona / Redacción web